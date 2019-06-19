РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 июн. Глава подмосковного Королева Александр Ходырев проверил качество работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на Октябрьском бульваре и улице Степана Разина, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В среду Ходырев провел выездное совещание и проверил, как ведутся работы по капитальному ремонту дорог и тротуаров в Королеве. Также глава пообщался с жителями и осмотрел подъезды.

«Как и обещал ранее на оперативном совещании, лично осмотрел и проконтролировал капитальный ремонт полным профилем дорожного покрытия на Октябрьском бульваре протяженностью около 1 километра и на улице Степана Разина, где ремонтируют около 500 метров дороги. Работы ведут профессионалы с участием организаций, осуществляющих надзор за качеством покрытия. Осмотрел технику, поговорил с рабочими – планируем закончить ремонт в кратчайшие сроки», – сказал Ходырев.

Также глава муниципалитета вместе с жителями посмотрел, как ведется укладка нового тротуара на улице Коминтерна, проверил качество ремонта в подъездах и высказал ряд замечаний в адрес управляющей компании.