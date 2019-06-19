РИАМО - 19 июн. В столице на солнце термометры показывают до плюс 35 градусов, в целом воздух прогрелся до плюс 25-30, прохладнее в городе станет к началу новой недели, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Жаркая погода вновь пришла в столицу. Температура воздуха повысилась до 25-30 градусов, но в городских условиях при солнечной погоде термометры показывают и плюс 35. К субботе станет еще жарче, 27-32 градуса, не спасут ситуацию даже кратковременные дожди, да и те ожидаются лишь в отдельных районах», – говорится в сообщении.

В Московском регионе прохладнее станет к началу новой недели. Ожидаются кратковременные дожди местами и температура 22-27 градусов.