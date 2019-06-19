РИАМО - 19 июн. Москва стала лидером рейтинга городов России для летних пеших прогулок, за нее отдали 32 процента голосов, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«В первую пятерку городов России для летних прогулок пешком вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань», – говорится в сообщении.

Агентство поделилось итогами голосования: за Санкт-Петербург отдали 23 процента голосов, за Екатеринбург – 15, за Нижний Новгород – 10 и за Казань – 7.