РИАМО - 19 июн. На участке внутренней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) из-за ремонта введут ограничение движения с 21 июня по 30 августа, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса при правительстве Москвы.

«Участок: внутренняя сторона 18-го километра МКАД (плюс 500 метров). Особенности: поэтапное занятие одной полосы», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что эта часть дороги будет занята круглосуточно.