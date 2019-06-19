РИАМО - 19 июн. В Богородском городском округе появится около 100 новых рабочих мест с открытием производства стальных конструкций, общий объем инвестиций в проект составил 250 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Производство появится на территории многофункционального парка «Успенский». Его организует компания ООО «Верис Проект». Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, общий объем инвестиций в проект составил 250 миллионов рублей. Поставщик оборудования — немецкая компания TRUMPF, технологический лидер в сфере металлообрабатывающих станков и лазеров для промышленного производства.

«Новое предприятие создаст в Богородском округе 100 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Компания планирует не только производить стальные конструкции, но и также оказывать услуги запуску, наладке и ремонту оборудования немецкой марки TRUMPF сторонним организациям», — сообщил Хромов.

Он добавил, что сейчас организация ведет набор персонала и в ближайшее время состоится торжественное открытие завода.

На предприятии общей площадью 8 тысяч квадратных метров будут изготавливаться сварные сборные конструкций из стали и алюминия с использованием лазерной резки, гибки, механической обработки и сварки.

В перспективе планируется расширение производства, приобретение оборудования фрезерно-токарной группы и создание дополнительных рабочих мест.