РИАМО - 19 июн. В Подмосковье при поддержке управления по борьбе с картелями ФАС России и Московского областного УФАС России состоялся внеплановый семинар для сотрудников отделов по борьбе с картелями территориальных органов антимонопольной службы, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного УФАС РФ.

«Темой семинара в очередной раз стал порядок проведения внеплановых выездных проверок и получение электронных доказательств. На семинаре присутствовали сотрудники вновь созданных отделов по борьбе с картелями из Московского областного, Нижегородского, Новосибирского, Ростовского, Санкт-Петербургского, Свердловского, Ставропольского и Хабаровского УФАС России», – отмечается в сообщении.

На семинаре обсудили вопросы проведения внеплановых выездных проверок, сбора и анализа полученных доказательств, а также разъяснили технические аспекты получения электронных доказательств.

Также в рамках мероприятия прошли обучающие занятия по использованию перезаписывающей техники при копировании информации с компьютеров проверяемых лиц, а также по обращению со считывающими устройствами и программным обеспечением.

Кроме того, на семинаре сотрудникам территориальных органов ФАС вручили технические устройства для проведения внеплановых выездных проверок.

«Данный семинар и технические средства усилят вновь созданные отделы по борьбе с картелями в федеральных округах России и выведут их работу на более качественный и эффективный уровень проведения внеплановых выездных проверок», – заключается в материале.