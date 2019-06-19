РИАМО – 19 июн Частичное обрушение автомобильного моста произошло в Волоколамском городском округе, в результате ЧП никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В среду в 12:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что в результате попытки проезда по автомобильному мосту груженого автомобиля МАЗ произошло частичное обрушение железобетонных плит по адресу: Московская область, Волоколамский городской округ, сельское поселение Ярополецкое, дорога местного назначения между деревней Мусино и деревней Малое Сырково.

«Транспортное снабжение деревни Марусино и деревни Малое Сырково в результате остановки движения по данному мосту нарушено не будет. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 16 человек, в том числе от МЧС – одна единица техники и три человека.

«В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения – «01», с мобильного по номеру «101», – заключается в сообщении.