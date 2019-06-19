РИАМО - 19 июн. Эксперты Росконтроля проверили качество популярного лакомства – эскимо на палочке, в числе лидеров оказалось мороженое подмосковного производителя «Свитлогорье», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты закупили образцы семи брендов. Каждый производитель указал на упаковке, что продукт сделан по ГОСТу. Образцы «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТовский пломбир» проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры. Самую высокую оценку от экспертов получило эскимо «Выбор Кремля».

«На втором месте – мороженое подмосковного производителя «Свитлогорье». Это эскимо, по оценке Росконтроля, соответствует всем стандартам. Пломбир, изготовленный по традиционной рецептуре и покрытый глазурью из сливочного масла и какао, производит Дмитровский молочный завод. Максимальная производительность линии – 15 тысяч штук в час. В сутки здесь производят до 28 тонн мороженого «Эскимо», – заявил глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

В конце мая этого года на Дмитровском молочном заводе запустили новую линию, которая выпускает мороженое восьми видов – пломбир в различной фруктовой желейной оболочке по уникальной рецептуре на основе натуральных фруктовых и ягодных пюре.

«Всего на заводе производится 17 видов мороженого, и предприятие постоянно наращивает объемы его производства. Это происходит, в том числе и потому, что сегодня покупатель предпочитает отечественные бренды, в частности подмосковные, что очень приятно», – подчеркнул Разин.