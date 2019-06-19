РИАМО – 19 июн. Пансионат для пожилых людей будет создан в Красногорске, в учреждении смогут проживать люди, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Правительство Подмосковья заключило соглашение о сотрудничестве с управляющей компанией «ОПЕКА» в сфере социального обслуживания жителей региона.

«Один из первых совместных проектов – создание пансионата с лечением для пожилых людей. Он будет работать в Красногорске. В нем смогут проживать и получать необходимое лечение граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании», – сказала Забралова.

Она подчеркнула, что такое взаимодействие является эффективным инструментом для развития социальной сферы региона.

«Уверена, что сотрудничество (с УК «ОПЕКА» – ред.) повысит качество предоставления социальных услуг в Подмосковье, укрепит инвестиционный климат и экономику Московской области, кроме того, будет способствовать формированию на территории региона новых рабочих мест», – дополнила Забралова.

Она пояснила, что вопрос обеспечения качественной социальной защиты пожилых людей – один из приоритетных в работе социального блока регионального правительства.

«Нам важно, чтобы пожилые люди получали необходимый уход. Достигнуть значимых успехов в развитии социальной индустрии возможно при взаимодействии с другими компаниями. Мы будем и дальше развивать сотрудничество с организациями, обладающими опытом и необходимыми знаниями в сфере социальной поддержки. Такой симбиоз выведет сферу социального обслуживания на качественно новый уровень», – подытожила Забралова.