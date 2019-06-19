РИАМО – 19 июн. В столице одобрили концепцию многофункционального жилого комплекса в районе Филевский парк, в его составе появятся несколько общеобразовательных объектов, поликлиника с многопрофильным оздоровительным центром, спорткомплекс, подземные парковки, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Концепцию разработало бюро Kamen architects. Предельная высотность застройки составляет 100 метров. Проект состоит из ряда многосекционных корпусов с модульными фасадами, выполненными в едином стиле», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Эксперты Архсовета отметили, что при такой плотности застройки можно было бы изменить конфигурацию секций, сделать их выше и более проницаемыми.

«Мы одобряем данный проект с комментариями. Из рекомендаций: здесь были бы уместны более высокие домининты, чтобы увеличить дворовое пространство. Хотя, как вы знаете, здесь в рамках городской программы, под руководством мэра Сергея Собянина, будет благоустроена набережная, это параллельная работа», – разъяснил Кузнецов.

Архитектурный облик комплекса строится на образе бегущей волны.

«Верхние этажи планируется выделить с помощью стекол, которые отражают свет сильнее, чем нижние. За счет этого они будут восприниматься глазом как разные структурные элементы. Секции подчеркнут подсветкой. На эксплуатируемых кровлях предусмотрено 30 общественных и 20 частных террас», – перечисляется в материале.

Кроме того, проницаемые зеленые дворы «без машин» создадут ощущение комфортного открытого пространства.

Объект будет построен по заказу компании «Главстрой» на территории 31,6 гектара, по адресу: проезд Береговой, владение 2Б.

«Площадка исторически относится к промзоне Авиационного завода имени Горбунова, и сегодня это также промышленный объект. Участок стыкуется с сетью набережных, поэтому первые этажи будут рассчитаны на эту среду – для будущих жильцов откроются кафе, парикмахерские, аптеки, магазины», – резюмируется в сообщении.