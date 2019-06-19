РИАМО - 19 июн. Дети Подмосковья, страдающие редким заболеванием — мукополисахаридозоим, могут получить специализированную медицинскую помощь в первом педиатрическом отделении Московского областного консультационно-диагностического центра для детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Бесплатную медпомощь в лечении заболевания начали оказывать в начале июня.

«Для лечения таких детей используются современные, эффективные и дорогостоящие препараты ферментнозаместительной терапии. Минздрав закупил для нас необходимые лекарства, они есть в наличии. С этого месяца мы начали оказывать медпомощь по данному профилю», — сказала главный врач МОКДЦД, главный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

Мукополисахаридозы— это группа метаболических заболеваний соединительной ткани. Заболевания вызваны наследственными аномалиями обмена, проявляются в виде различных дефектов костной, хрящевой, соединительной тканей. На сегодняшний день в Подмосковье проживают 15 детей, страдающих данным заболеванием.