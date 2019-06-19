РИАМО - 19 июн. Форум социальных инноваций регионов, который проходит в Москве, имеет прикладное значение для Подмосковья, на площадке форума участники обсуждают, как новые технологии позволяют решать проблемы на местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду на ВДНХ в Москве открылся III форум социальных инноваций регионов, который продлится по 21 июня. В рамках мероприятия российские и международные эксперты проведут свыше 60 лекций и встреч.

«Мы много тратим на социальные сферы – образование, здравоохранение, спорт, культуру. И важно, чтобы люди чувствовали результат этих вложений», – написал Воробьев в Instagram.

Губернатор отметил, что одной из главных новаций в Подмосковье является Центр управления регионом. Он показывает, что больше всего волнует жителей Московской области.

«Это новая цифровая система, которая предполагает получение всех жалоб и всех проблем по каждой отрасли. Например, мы проанализировали обращения в сфере здравоохранения, и одной из самых острых тем стали льготные лекарства. Раньше аптекам, чтобы получить их, приходилось столкнуться с большой бумажной волокитой. Но сейчас мы полностью искоренили эту систему и перевели ее в компьютер. Когда лекарства заканчиваются, поставщик это видит в системе и автоматически присылает новую партию», – пояснил Воробьев.

По его словам, только в феврале региональные власти получали около 500 обращений в день, связанных с проблемой льготных лекарств. Сейчас это количество снизилось до 50.

«И, если такую опцию вводить повсеместно, жизнь людей станет лучше и комфортнее», – резюмировал глава Подмосковья.

В подмосковном Центре управления регионом собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей по насущным вопросам.

Вся поступающая в ЦУР информация распределяется на 11 профильных блоков – здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети. С помощью информационных систем в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ данных.

Сотрудники Центра управления регионом получают данные с портала «Добродел» и из системы «Инцидент», с горячих линий губернатора, из профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем.