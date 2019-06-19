РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 июн. Волонтеры-сторонники партии «Единая Россия» помогают жителям подмосковных Люберец подключать цифровое телевидение, свою работу они завершат 30 июня, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

С 15 апреля 2019 года в Подмосковье изменился формат вещания. Московская область перешла на «цифру». Получать цифровой сигнал со старым оборудованием без дополнительных приставок стало невозможно. Люберецким отделением партии «Единая Россия» было принято решение оказать помощь социально незащищенным категориям граждан в обеспечении доступа к цифровому телевидению.

«С мая волонтеры «Единой России» выезжают по принятым заявкам по адресам городского округа, чтобы помочь с настройками. Работа продолжится до 30 июня», – говорится в сообщении.

Руководитель общественной приемной местного отделения партии Георгий Николаев, принимающий обращения от жителей лично и по телефону, отметил снижение количества заявок по данному вопросу.

«Если раньше максимальное количество обращений в неделю было около пяти, то сейчас жалобы уменьшились почти вдвое. Проделана большая работа, в том числе и с целью реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя», – отметил Николаев.