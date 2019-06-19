Как пройти бесплатную диспансеризацию в парках Москвы

Бесплатное обследование
В рамках программы «Здоровая Москва», цель которой – профилактика и раннее выявление болезней, можно пройти базовое обследование организма без очередей в специальных павильонах, установленных в парках города.
Программа стартовала 3 июня, и за две недели свое здоровье проверили более 11 тысяч москвичей.
Все обследования проводятся бесплатно. Запись не требуется.
Длительность медицинского осмотра – 40-60 минут.
Где находятся павильоны
Павильоны расположены в «Коломенском», «Сокольниках», Таганском, Лианозовском, Измайловском парках и других. Список уже открытых павильонов можно посмотреть на карте на официальном сайте программы «Здоровая Москва».
В ближайшие дни откроются все 46 точек обследований. Узнать их легко: это сборно-разборные конструкции «Моя поликлиника» и «Здоровая Москва».
Большие павильоны открыты в следующих парках:
- Зона отдыха «Мещерское»;
- Музей-заповедник «Коломенское»;
- Сквер по Олонецкому проезду;
- Ландшафтный парк «Митино»;
- Парк «Ходынское поле»;
- ГМЗ «Царицыно»;
- ВДНХ;
- «Поклонная гора»;
- Измайловский парк (МЦК «Соколиная гора»).
Остальные павильоны – малые.
График работы
Точки «Здоровая Москва» а парках работают каждый день, без выходных и перерывов на обед – с 08.00 до 22.00.
При этом анализы принимают только до 14.30. Также может отличаться время приема педиатров и врачей УЗИ-диагностики для больших и малых павильонов.
Подробное расписание приемов можно посмотреть тут.
Какие врачи ведут прием
Во всех павильонах принимают врачи-терапевты и педиатры, специалисты УЗИ/ЭКГ. Окулисты, отоларингологи и аллергологи работают только в больших павильонах.
Проводятся следующие исследования в рамках проекта:
- Антропометрия (измерение массы тела и роста, расчет ИМТ);
- Электрокардиография;
- Измерение артериального давления;
- Измерение внутриглазного давления;
- Флюорография;
- Определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови экспресс-методом (натощак);
- Исследование кала на скрытую кровь;
- Общие анализы мочи и крови;
- Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови у мужчин;
- Определение сердечно-сосудистого риска.
Какие нужны документы
Тем, кто уже прикреплен к московской поликлинике, необходимо иметь с собой паспорт или водительское удостоверение (копию).
Полис ОМС нужен тем, кто к поликлинике не прикреплен (в этом случае можно будет прикрепиться на месте), регистрация в Москве при этом обязательна.
В любом случае лучше захватить с собой и паспорт, и полис ОМС.
Как проходит осмотр
После проверки документов и данных о последней диспансеризации, необходимо подписать согласие на медицинское вмешательство, обработку персональных данных и на получение результатов анализов на электронную почту.
Затем пациенту нужно ответить на ряд вопросов об образе жизни и перенесенных болезнях для оценки риска развития заболеваний. Также врачи проведут антропометрию, измерят внутриглазное давление и сделают ЭКГ.
Следующие этапы – забор крови на анализ, флюорография и осмотр врача общей практики (ВОП). Возможно также прохождение УЗИ, пульсоксиметрии и некоторых других обследований, сдача мочи и кала.
В конце выдается «паспорт здоровья», в котором указаны результаты обследования, врачи дают рекомендации по здоровью. Вся информация о приеме вносится в электронную медицинскую карту, которая будет доступна врачам из поликлиники.
При необходимости врач выдает направления на дальнейшие обследования, которые надо будет пройти уже в поликлинике, например, на гастроскопию, гинекологический осмотр и т.п.
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Как получить результаты анализов
Результаты анализов крови, мочи, кала могут выслать на электронную почту, которую пациент указывает в начале прохождения диспансеризации. Остальные анализы проводятся экспресс-методом, их результаты можно узнать прямо на месте.
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