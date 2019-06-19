Как пройти бесплатную диспансеризацию в парках Москвы

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В рамках программы «Здоровая Москва», цель которой – профилактика и раннее выявление болезней, можно пройти базовое обследование организма без очередей в специальных павильонах, установленных в парках города.

Программа стартовала 3 июня, и за две недели свое здоровье проверили более 11 тысяч москвичей.

Все обследования проводятся бесплатно. Запись не требуется.

Длительность медицинского осмотра – 40-60 минут.

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