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Здоровье

Как пройти бесплатную диспансеризацию в парках Москвы

Как бесплатно проверить здоровье в московских парках, читайте в материале РИАМО.
©  Официальный сайт мэра Москвы
1

Бесплатное обследование

©  сайт мэра Москвы

В рамках программы «Здоровая Москва», цель которой – профилактика и раннее выявление болезней, можно пройти базовое обследование организма без очередей в специальных павильонах, установленных в парках города.

Программа стартовала 3 июня, и за две недели свое здоровье проверили более 11 тысяч москвичей.

Все обследования проводятся бесплатно. Запись не требуется.

Длительность медицинского осмотра – 40-60 минут.

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2

Где находятся павильоны

©  Сайт мэра Москвы

Павильоны расположены в «Коломенском», «Сокольниках», Таганском, Лианозовском, Измайловском парках и других. Список уже открытых павильонов можно посмотреть на карте на официальном сайте программы «Здоровая Москва».

В ближайшие дни откроются все 46 точек обследований. Узнать их легко: это сборно-разборные конструкции «Моя поликлиника» и «Здоровая Москва».

Большие павильоны открыты в следующих парках:

- Зона отдыха «Мещерское»;

- Музей-заповедник «Коломенское»;

- Сквер по Олонецкому проезду;

- Ландшафтный парк «Митино»;

- Парк «Ходынское поле»;

- ГМЗ «Царицыно»;

- ВДНХ;

- «Поклонная гора»;

- Измайловский парк (МЦК «Соколиная гора»).
Остальные павильоны – малые.

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3

График работы

©  Сайт мэра Москвы

Точки «Здоровая Москва» а парках работают каждый день, без выходных и перерывов на обед – с 08.00 до 22.00.

При этом анализы принимают только до 14.30. Также может отличаться время приема педиатров и врачей УЗИ-диагностики для больших и малых павильонов.

Подробное расписание приемов можно посмотреть тут.

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4

Какие врачи ведут прием

©  Сайт мэра Москвы

Во всех павильонах принимают врачи-терапевты и педиатры, специалисты УЗИ/ЭКГ. Окулисты, отоларингологи и аллергологи работают только в больших павильонах.

Проводятся следующие исследования в рамках проекта:

- Антропометрия (измерение массы тела и роста, расчет ИМТ);

- Электрокардиография;

- Измерение артериального давления;

- Измерение внутриглазного давления;

- Флюорография;

- Определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови экспресс-методом (натощак);

- Исследование кала на скрытую кровь;

- Общие анализы мочи и крови;

- Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови у мужчин;

- Определение сердечно-сосудистого риска.

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5

Какие нужны документы

©  Пресс-служба МСК «УралСиб»

Тем, кто уже прикреплен к московской поликлинике, необходимо иметь с собой паспорт или водительское удостоверение (копию).

Полис ОМС нужен тем, кто к поликлинике не прикреплен (в этом случае можно будет прикрепиться на месте), регистрация в Москве при этом обязательна.

В любом случае лучше захватить с собой и паспорт, и полис ОМС.

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6

Как проходит осмотр

©  Сайт мэра Москвы

После проверки документов и данных о последней диспансеризации, необходимо подписать согласие на медицинское вмешательство, обработку персональных данных и на получение результатов анализов на электронную почту.

Затем пациенту нужно ответить на ряд вопросов об образе жизни и перенесенных болезнях для оценки риска развития заболеваний. Также врачи проведут антропометрию, измерят внутриглазное давление и сделают ЭКГ.

Следующие этапы – забор крови на анализ, флюорография и осмотр врача общей практики (ВОП). Возможно также прохождение УЗИ, пульсоксиметрии и некоторых других обследований, сдача мочи и кала.

В конце выдается «паспорт здоровья», в котором указаны результаты обследования, врачи дают рекомендации по здоровью. Вся информация о приеме вносится в электронную медицинскую карту, которая будет доступна врачам из поликлиники.

При необходимости врач выдает направления на дальнейшие обследования, которые надо будет пройти уже в поликлинике, например, на гастроскопию, гинекологический осмотр и т.п.

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7

Как получить результаты анализов

©  Сайт мэра Москвы

Результаты анализов крови, мочи, кала могут выслать на электронную почту, которую пациент указывает в начале прохождения диспансеризации. Остальные анализы проводятся экспресс-методом, их результаты можно узнать прямо на месте.

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МоскваЗдоровьеДиспансеризация
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