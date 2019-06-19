РИАМО - 19 июн. Жаркая погода вернулась в Московский регион, 22 июня возможен новый рекорд температуры, а уже с 23 июня столбики термометров начнут опускаться, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Уже в среду в Москве ожидается до плюс 28 градусов, будет малооблачно. 20 июня прогрев продолжится, в некоторых районах города температура может составить плюс 30 градусов. Ночью температура не опустится ниже плюс 13-15.

«Двадцать первого июня ситуация сохранится, днем температура воздуха в Московском регионе будет в районе 28-30 градусов тепла. В субботу, 22 июня, ожидается самая жаркая погода, в дневные часы в городе и местами по области воздух будет прогреваться до плюс 32 градусов. Таким образом, в этот день можно ожидать перекрытие рекорда 1917 года, когда воздух в столице прогревался до плюс 31,8», — говорится в сообщении.

Жара начнет отступать с 23 июня – ожидается кратковременный дождь, температура не поднимется выше плюс 28 градусов. Такая же погода сохранится в начале новой недели: 24 июня прогнозируются небольшой кратковременный дождь и понижение дневной температуры до плюс 21-26 градусов.

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