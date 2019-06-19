РИАМО - 19 июн. Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НДХиТ) департамента здравоохранения Москвы получили премию «Призвание» в дополнительной номинации, которая была посвящена спасению Вани Фокина, пострадавшего при обрушении жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Премию врачам, оказывающим помощь во время войн, террористических актов, стихийных бедствий и катастроф получила команда медиков, участвовавших в судьбе Вани с момента его обнаружения под завалами.

«НИИ неотложной детской хирургии и травматологии на церемонии награждения представили шесть докторов: руководитель отделения анестезиологии-реанимации Валерий Амчеславский, врач анестезиолог-реаниматолог Денис Леонов, заведующий отделением гнойной хирургии Павел Мединский, врач травматолог Наталья Серова, заведующая кабинетом гипербарической оксигенации Виктория Сергеева и врач гипербарической оксигенации Анжелика Боброва», – отмечается в материале.

За судьбой Вани Фокина следила вся страна с той самой минуты как утром 1 января спасатели МЧС нашли и вытащили его из-под развалин разрушенного дома в Магнитогорске. Ваня чудом выжил после трагедии, проведя 35 часов под завалами на 27-градусном морозе. Ребенка доставили спецбортом в Москву уже вечером того же дня в сопровождении директора НИИ НДХиТ Валерия Митиша и реаниматолога-анестезиолога Дениса Леонова.

В институте малыш вместе с мамой провел полтора месяца. Ему провели комплексное обследование и лечение под руководством президента НИИ НДХиТ Леонида Рошаля и директора НИИ НДХиТ Валерия Митиша. В результате лечения ребенок полностью восстановился и в данный проходит курс реабилитации в больнице Челябинска.

«Мы рады, что удостоились этой награды вместе с нашими коллегами из Магнитогорска, Челябинска, из ФМБ, вместе со спасателями, которые обнаружили и вытащили малыша. На вручении присутствовала только маленькая часть нашей большой команды, которая лечила Ваню на протяжении полутора месяцев. Это наша общая награда», – заявил заведующий отделением гнойной хирургии НИИ НДХиТ Павел Мединский.

Премия лучшим врачам России «Призвание» – это главная медицинская премия России. Совместный проект Первого канала и министерства здравоохранения и социального развития РФ реализуется с 2001 года.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел накануне Нового года рано утром в понедельник, 31 декабря 2018 года. В результате взрыва частично обрушился подъезд №7 десятиэтажного жилого дома №164 на проспекте Карла Маркса. В результате обрушения погибли 39 человек. По официальной версии, которая является приоритетной, ЧП произошло из-за неисправности газового оборудования.