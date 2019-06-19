РИАМО - 19 июн. Благодаря льготам по аренде земли частные школы, клиники, культурные и спортивные центры Москвы смогут сэкономить в 2019 году в совокупности 3,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Для социально ориентированных организаций ставка арендной платы составляет не стандартные 1,5% от кадастровой стоимости, а 0,05% от кадастра, что сокращает их расходы на аренду земли примерно в 30 раз.

«На сегодняшний день льготная ставка предоставлена 517 социальным организациям, арендующим у города земельные участки общей площадью 1,18 тысячи гектаров. Благодаря льготам частные школы, клиники, культурные и спортивные центры смогут сэкономить в 2019 году в совокупности 3,1 миллиард рублей», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для получения льготы от города по арендной плате организации могут обратиться в департамент городского имущества за госуслугой «Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды земельного участка, находящегося в городе Москве».