РИАМО - 19 июн. Компания «СвязьСтрой» оштрафована более чем на 220 тысяч рублей за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Московским областным управлением ФАС России вынесено постановление о наложении штрафа на сумму 221 тысячу рублей в отношении ООО «СвязьСтрой» за нарушение антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения», – отмечается в сообщении.

Реализация данного соглашения привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых отделом МВД РФ по Талдомскому району (бывшему, сейчас это городской округ – ред.), администрацией Талдомского района Московской области, ГБОУ высшего образования Московской области университет «Дубна» и администрацией города Дубны.

Ведомство признало общество нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов дела для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.