РИАМО - 19 июн. Суд повторно оштрафовал собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в подмосковном городском округе Серпухов, который не оплатил штраф в установленный срок, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Во время проверки в августе 2018 года выяснилось, что участок площадью 2,15 гектара зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Сельскохозяйственные культуры на участке не возделываются, а следы обработки почв отсутствуют.

«Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения был привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен», – говорится в сообщении.

Решением мирового суда собственник привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в виде наложения штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного, то есть 40 тысяч рублей.