РИАМО - 19 июн. В аэропорту «Шереметьево» на пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Шереметьево терминал «Е» приостановили оформление шести бурых медведей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Животных перевозили из китайского города Шанхай. У перевозчиков были копии ветеринарного сертификата и авианакладная.

«При проведении ветеринарного контроля <…> установлено отсутствие оригинала ветеринарного сертификата на подконтрольный груз», — говорится в сообщении.

Животные оформлены после предоставления оригинала ветеринарного сертификата.