РИАМО - 19 июн. Начальники налоговых инспекций Подмосковья в ходе прямой линии 21 июня ответят на вопросы по самозанятым, говорится в сообщении пресс-службы управления ФНС по Московской области.

«В УФНС России по Московской области, а также во всех налоговых инспекциях региона 21 июня с 11:00 до 13:00 будет работать прямая линия. Начальники инспекций, а также заместители руководителя УФНС России по Московской области ответят на вопросы по новому налоговому режиму «Налог на профессиональный доход» для самозанятых», – отмечается в сообщении.

«Налог на профессиональный доход» – пилотный проект, который проходит на территории четырех субъектов: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. По состоянию на 1 июня в Подмосковье зарегистрировалось более 22 тысяч граждан, применяющих данный налоговый режим.

Воспользоваться новым спецрежимом смогут граждане, в том числе и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги и продающие товары собственного производства, если их доход не превысит 2,4 миллиона рублей в год, также если они не имеют работников. Налоговая ставка составляет 4% или 6% в зависимости от того, кто потребитель – физическое или юридическое лицо. В эту сумму включены отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования.

Телефон прямой линии в управлении: 8(495)536-14-26.