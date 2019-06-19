РИАМО - 19 июн. Строительство капитального пешеходного перехода через федеральную трассу М-11 в подмосковных Химках планируют начать в 2020 году, существующий временный мост неудобен для жителей микрорайона Левобережный, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Жители микрорайона Левобережный просили построить пешеходный переход более трех лет. После завершения строительства федеральной трассы М-11 был оперативно сооружен временный мост. Однако для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья, мам с колясками подняться по временному сооружению не представляется возможным. Кроме того, срок эксплуатации объекта подходит к концу.

«Пройти по этому переходу одной с ребенком в коляске невозможно. Все время зависишь от кого-то - или с родственниками ходишь, или просишь прохожих помочь. Это очень неудобно», — сказала местная жительница Оксана Борисова.

Для детальной проработки проблемы администрация Химок на неделю переехала в Левобережный. Во время общегородского совещания глава Химок Дмитрий Волошин поставил задачу в течение следующего года разработать и утвердить проект строительства перехода через федеральную трассу М-11. Это позволит соединить северо-восточную часть Левобережного с остальной его частью.

Сейчас, чтобы добраться в поликлинику и на железнодорожную станцию «Левобережная», маломобильным жителям приходится тратить около часа, пользоваться общественным транспортом или такси. Капитальный пешеходный переход позволит сократить время на дорогу в основные социальные объекты до 15 минут.