РИАМО - 19 июн. Транспортное движение на части дублера Рублевского шоссе в Москве ограничат из-за реконструкции газопровода, участок будет недоступен для автомобилистов с 24 июня по 31 августа включительно, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Ограничение будет действовать в круглосуточном режиме.

«Участок: дублер Рублевского шоссе в районе Рублевского шоссе от дома №91, корпус 4 до дома №83, корпус 5. Особенности: одна полоса с обустройством временных уширений», — говорится в сообщении.