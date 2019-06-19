РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 июн. Работы по расширению Путилковского шоссе в подмосковном Красногорске начнутся в июле текущего года, в рамках реконструкции дорогу расширят до четырех полос, ее параметры доведут до магистрального значения с пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в день, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Подведомственное Минтрансу Подмосковья ГКУ «Дирекция дорожного строительства» заключило контракт с АО «Сибагропромстрой» на проведение реконструкции Путилковского шоссе.

«Участок строительства начнется от пересечения Путилковского шоссе с проектируемым проездом №6699 до границы малоэтажной жилой застройки у дома №61 Путилковского шоссе. Участок реконструкции общей протяженностью 1,6 километра будет расширен до четырех полос движения», – говорится в сообщении.

Реконструкцию автодороги проведут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое он дал в ходе рабочей поездки в Красногорск в августе 2018 года.

«В июле подрядчик приступит к подготовке территории, после чего начнутся строительно-монтажные работы. Завершить работы по реконструкции запланировано в конце 2020 года», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что расширение дороги обеспечит транспортную доступность жилых районов, в том числе строящегося ЖК «Большое Путилково», сократит пробки на данном транспортном узле.

Параметры Путилковского шоссе с автодороги местного значения доведут до магистрального значения. Перспективная пропускная способность составит 30 тысяч автомобилей в сутки. В рамках реконструкции предусмотрено устройство тротуаров и линий наружного освещения.

Стоимость реконструкции составляет 2,3 миллиарда рублей. Средства выделены из Дорожного фонда Московской области.