РИАМО - 19 июн. Центр управления регионом позволил найти и решить проблемы в системе здравоохранения Московской области, в частности, при выдаче льготных лекарств и внедрить сервис информирования о движении машин скорой помощи, сообщил в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе III форума социальных инноваций регионов.

В Москве на ВДНХ проходит III форум социальных инноваций регионов, где с 19 по 21 июня российские и международные эксперты проведут свыше 60 лекций и встреч.

«Центр управления регионом – это новая цифровая система, которая предполагает получение всех жалоб, всех проблем по каждой отрасли. Мы посмотрели, что же больше всего волнует людей в Московской области в системе здравоохранения. Это выдача льготных лекарств. <…> У нас огромное количество аптек, а лекарства заканчиваются, и человек не может их получить. Почему это происходило? Потому что все было в бумаге. Сейчас мы эту систему полностью искоренили», - сказал Воробьев.

Он пояснил, что сейчас в регионе работает автозаказ, то есть если в аптеке заканчиваются лекарства, то поставщик видит, где нужны препараты.

Воробьев отметил, что ежегодно около 12,5 миллиардов рублей тратятся в Московской области на закупку льготных лекарств.

«У нас в феврале было около 500 обращений в день на эту проблему. Сейчас количество снизилась до 50. Я считаю, что это прорыв», - добавил Воробьев.

Также он уточнил, что если ранее жители Подмосковья не могли знать, когда приедет скорая медицинская помощь, то сейчас на территории региона внедрили сервис оповещения о движении машин скорой помощи.

«Я считаю, что в этих важных мелочах очень много смыслов. Это и есть инновации, про которые сегодня здесь говорят», - подчеркнул Воробьев.

Центр управления регионом создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России. Его открыли в конце 2018 года. В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам.