РИАМО - 19 июн. Компания «Аэроэкспресс» и сервис заказа такси «Ситимобил» объявляют о запуске совместного мультимодального тарифа, который позволит добраться из аэропорта до вокзала на поезде и далее продолжить поездку до нужного места на такси по единому электронному билету, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресса».

«Пассажиры смогут добраться от аэропорта до подъезда или от подъезда до аэропорта с комфортом и по выгодной цене, воспользовавшись единым электронным билетом, включающим в себя одну поездку на поезде и одну поездку на такси. Новый тариф «Аэроэкспресс» + такси станет доступен в обновленной версии официального мобильного приложения «Аэроэкспресс» до конца недели», — говорится в сообщении.

Тарифная линейка «Аэроэкспресс» + такси включает в себя три варианта: «Стандарт + такси» – 700 рублей (поездка на одного человека на аэроэкспрессе в вагоне стандартного класса плюс поездка на такси). «Парный + такси» — 1,1 тысячи рублей (поездка для двоих пассажиров на аэроэкспрессе плюс поездка на такси). «Группа + такси» — 1,2 тысячи рублей (поездка на аэроэкспрессе группы до четырех человек плюс поездка на такси).

При покупке билета по тарифу пассажиру будет предложено выбрать направление «Аэроэкспресса» по маршруту «аэропорт-город» или «город-аэропорт», а также указать адрес в пределах Третьего транспортного кольца, куда потребуется услуга такси.

При поездке из Москвы в аэропорт пассажиру нужно будет указать время подачи автомобиля. При поездке из аэропорта в город пассажир также сможет указать необходимое время подачи такси либо выбрать из списка нужный рейс аэроэкспресса, и время подачи такси будет рассчитано автоматически, исходя из расписания.

Информация о принятом заказе и данные автомобиля будут направлены пассажиру в виде push-уведомлений. Кроме того, в приложении доступна карта с указанием постоянных мест остановки такси около Белорусского, Киевского и Павелецкого вокзалов, куда будут прибывать автомобили в рамках совместных бесшовных перевозок «Аэроэкспресса» и «Ситимобила».

Новый тариф действует на всех направлениях движения «Аэроэкспресса», а услуги такси распространяются на зону внутри Третьего транспортного кольца. После завершения тестового периода будет принято решение о расширении зоны действия тарифа в части перевозок на такси до пределов МКАД.