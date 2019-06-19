РИАМО – 19 июн. В районе Соколиная Гора на востоке столицы земельный участок освободили от незаконного двухэтажного складского строения, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости города Москвы.

Земельный участок на улице Буракова, владение 6А, строение 2.8 был предоставлен организации в аренду для эксплуатации производственных строений. В границах арендованного участка были расположены два нежилых здания и асфальтированная площадка.

«Госинспекцией по недвижимости на месте свободной от застройки асфальтированной площадки был обнаружен объект самостроя складского назначения. Двухэтажное здание с пристройкой общей площадью 800 квадратных метров было возведено при отсутствии оснований на строительство. Объект построен без разрешительной документации и прав на землю. Акт ввода объекта в эксплуатацию не выдавался», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Кроме того, здание не учтено в органах технического и кадастрового учета, имущественные права на объект не зарегистрированы, адресные ориентиры не присвоены.

«Организованы работы по пресечению незаконного использования земельного участка. Осуществлен демонтаж незаконного строения. Работы по сносу выполнены в полном объеме», – добавил Овчинский.