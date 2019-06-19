РИАМО – 19 июн. За прошлую неделю административные комиссии пресекли почти 200 нарушений чистоты и порядка в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«За неделю 64 административных комиссии Московской области вынесли 189 постановлений о различных выявленных нарушениях чистоты и благоустройства. Все нарушения устранены», – сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Наиболее продуктивно работа административных комиссий налажена в городских округах Красногорск, Краснознаменск, Луховицы, Богородский, Серпухов, Орехово-Зуевский.

«Административные комиссии созданы в муниципальных образованиях Подмосковья с начала 2018 года с целью выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами», – напоминается в материале.