РИАМО - 19 июн. Московский коксогазовый завод (АО «Москокс», входит в группу «Мечел») ведет монтаж новой насосной станции для использования ливневых сточных вод в производственном процессе, с пуском оборудования все ливнестоки будут перекрыты, сброс ливневой канализации в реку Купелинку полностью прекратится, говорится в сообщении пресс-службы завода.

«Насосная станция – это целый комплекс оборудования, включающий емкости для сбора воды, насосы, фильтры и электронику. Станция позволит собирать все ливнестоки завода, очищать и использовать в производственном процессе. Затраты на внедрение оборудования составляют порядка 15 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Большая часть работ по монтажу новой станции уже выполнена. В июле объект планируется ввести в действие.

«Новая насосная станция позволит исключить сброс сточных вод в водный объект. Мы полностью перекрываем коллектор и опечатываем счетчик», — отметила начальник отдела охраны окружающей среды АО «Москокс» Татьяна Плотникова.

Она добавила, что также возврат воды в производство позволит сократить использование чистой речной воды для производства, что также немаловажно для сохранения природных ресурсов.