РИАМО - 19 июн. В подмосковном Щелкове сотрудники Росгвардии задержали двоих приезжих мужчин, которые подозреваются в совершении магазинных краж, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Московской области.

Инциденты произошли в гипермаркете «Глобус», расположенном на Пролетарском проспекте.

«Сотрудники Росгвардии, прибывшие по вызову, задержали 53-летнего мужчину, который совершил кражу продуктов питания на общую сумму более 6 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Спустя несколько часов в том же гипермаркете был задержан 43-летний мужчина, который пытался пронести через кассовую зону товар на общую сумму свыше 7 тысяч рублей.

Задержанными оказались ранее судимые за аналогичные преступления граждане. Оба являются жителями Саратовской области.

В настоящее время злоумышленники переданы сотрудникам полиции. По данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.