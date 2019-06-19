РИАМО - 19 июн. Застройщик АО «Мосотделстрой №1» планирует организовать работы на строительной площадке жилого комплекса «Царицыно» на юге Москвы в круглосуточном режиме, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«К 5 июля городской застройщик АО «Мосотделстрой №1» планирует организовать работы на строительной площадке ЖК «Царицыно» в круглосуточном режиме. Речь идет о корпусах №№27-31 второй очереди, для возведения которых застройщик в конце прошлой недели установил на площадке два башенных крана и три крана на пневмоколесном ходу. На сегодняшний день уже смонтирован третий высотный кран, четвертый доставлен на площадку и находится в процессе монтажа», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Полностью укомплектовать стройплощадку высотной техникой планируется к 15 июля. Всего будет задействовано девять башенных кранов, которые равномерно распределят по следующим корпусам: два на корпус №30, два - на №31, еще два - на №27 и оставшиеся три - на №28/29. При этом колесные краны останутся на площадке до тех пор, пока в них сохраняется необходимость.

«На достройке ЖК «Царицыно» для нужд обманутых дольщиков городской застройщик задействовал порядка полутора тысяч человек. Работы ведутся в соответствии с графиком. Первые два корпуса – №№5.2 и 12 – подготовлены ко вводу в эксплуатацию, идет оформление документов. Еще по пяти корпусам – №№1-4 и 11 – итоговые проверки Мосгосстройнадзора запланированы на июль этого года», – добавил Хуснуллин.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что для организации торгов на поставку окон на корпусах второй очереди №№23-25 городской застройщик проверил 18 потенциальных поставщиков.

«Торги будут объявлены на следующей неделе. Монтаж окон запланирован на август 2019 года. К этому моменту на зданиях уже будут установлены вентилируемые фасады. Окончание работ на этих объектах незавершенного строительства намечено на второй квартал 2020 года», – отметила Пятова.

По словам главы Москомстройинвеста, на корпусах №№27, 28/29 проводится устройство монолитной фундаментной плиты, формируются наружные и внутренние стены. На корпусах №№30, 31 устраивается пристенный дренаж и гидроизоляция подземной части здания. Полностью работы здесь застройщик планирует завершить в марте 2021 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке жилого комплекса «Царицыно» за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику – АО «Мосотделстрой №1». По каждому из недостроенных объектов разработана дорожная карта.