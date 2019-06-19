РИАМО - 19 июн. Круглый стол для малого и среднего бизнеса по вопросам подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения Московской области пройдет 21 июня, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

«Формат мероприятия позволит предпринимателям задать все интересующие вопросы специалистам и руководителям «Мособлгаза», а также получить профессиональную консультацию», – отмечается в сообщении.

Мероприятие начнется в 11:00 в здании АО «Мособлгаз» (1-й километр Рублево-Успенского шоссе, дом 1, корпус Б).

«Заявки на участие направляйте на электронный адрес: KhmyrovaVA@mosoblgaz.ru, указав название организации, ФИО участника, телефон и электронную почту. Контактный телефон для справок: 8(495)598-58-13 (добавочный 024-84)», – дополняется в материале.

В рамках проведения комплекса мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса на портале технологического присоединения «Мособлгаз» размещен реестр данных о субъектах малого и среднего бизнеса.(https://tp.mosoblgaz.ru/small_medium_businesses/)

Реестр позволяет организациям-заявителям отследить весь процесс технологического присоединения, начиная с намерения газифицироваться и заканчивая подключением к газовым сетям.

Для обеспечения быстрой и комфортной газификации за каждым предпринимателем закрепляется персональный куратор «Мособлгаза», в обязанности которого входит информирование о порядке выполнения работ, помощь в доработке и согласовании документов.