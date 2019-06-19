РИАМО - 19 июн. Мещанский районный суд Москвы признал участников организованной преступной группы виновными в совершении хищения денежных средств с использованием поддельных судебных приказов и приговорил к различным срокам лишения свободы, сообщается на сайте МВД РФ.

Ранее злоумышленники были задержаны оперативниками по подозрению в предоставлении в кредитно-финансовые организации поддельных судебных приказов о взыскании денег с граждан и юрлиц, на основании которых со счетов последних списывались денежные суммы. Материальный ущерб составил около 6 миллионов рублей.

«Приговором Мещанского районного суда шестерым участникам организованной преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 5 лет. Организатор приговорен к лишению свободы на срок 5 лет 6 месяцев», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отбывать наказания они будут в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу, добавила Волк.