РИАМО - 19 июн. В Чехове возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью уроженке Средней Азии, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, бригада скорой помощи доставила из села Троицкое в Чеховскую районную больницу №1 женщину 1980 года рождения, гражданку Средней Азии, с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки и множественными колото-резаными ранами тела.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1979 года рождения, зарегистрированный по адресу: Чехов, село Троицкое, дом 17, квартира 42, ранее судимый по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» – ред.), части 3 статьи 322 («Незаконное пересечение государственной границы РФ» – ред.) УК РФ. Преступление совершено на почве возникших неприязненных отношений, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).