РИАМО - 19 июн. Сотрудника транспортной полиции уволили из органов после того, как он снимал и комментировал видео горящего лайнера Superjet 100, его коллеге объявили выговор, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся вечером 5 мая при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево». В результате катастрофы погиб 41 человек, спаслись 37 человек.

«По результатам проведенной УТ МВД России по ЦФО служебной проверки в отношении сотрудников линейного управления МВД России в аэропорту «Шереметьево», снимавших и комментировавших видео горящего лайнера Superjet 100, один полицейский ЛУ МВД России в аэропорту «Шереметьево» уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Второму объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора», - сказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором якобы сотрудники аэропорта «Шереметьево» наблюдают на мониторе жесткую посадку Sukhoi Superjet 100 и делают глумливые комментарии. В частности, один из голосов отмечает, что самолет сел «с огоньком», также присутствующие смеются. Попавший в кадр мужчина снимает изображение с монитора на видео.

«Шереметьево» опровергло информацию о том, что сотрудники аэропорта были участниками запечатленного на видео инцидента.