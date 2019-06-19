РИАМО – 19 июн. Студенты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и студенты Ивановского химико-технологического университета вновь пройдут производственную и преддипломную практику в АО «Воскресенские минеральные удобрения», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Будущие химики закреплены за специалистами центра по совершенствованию технологии производства, цехов аммофоса №2, контактной серной кислоты, контрольно-измерительных приборов и автоматики. В этом году в рамках знакомства с историей градообразующего предприятия они уже посетили историко-краеведческий музей Воскресенска, где им рассказали о становлении химкомбината и основных этапах развития завода», — говорится в сообщении.

В ходе производственной практики студентам теперь предстоит познакомиться с работой действующих подразделений и цехов предприятия, а также основными видами выпускаемой продукции. Будущие специалисты смогут на практике изучить основное и вспомогательное оборудование завода, технологические схемы и состав сырья, направляемого на производство минеральных удобрений.

Завершится производственная практика защитой отчетов. Оценивать полученные студентами теоретические и практические знания будет экспертная комиссия, в состав которой войдут как представители вуза, так и специалисты производственных подразделений химкомбината.

«В последние годы производственная практика становится все более емкой и плодотворной. Это обусловлено в первую очередь изменением подхода к ней самих студентов». — отметила начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала химпредприятия Елена Жаринова.

По ее словам, студенты понимают, что успешный старт в будущую профессию зависит от опыта, поэтому основная задача производственной практики – формирование, закрепление, развитие практических навыков в процессе выполнения определенных видов работ и заданий, связанных с будущей профессиональной деятельностью.