РИАМО - 19 июн. Победитель городского аукциона построит многофункциональный спортивный центр в Дмитровском районе на севере Москвы, стартовая цена годовой аренды участка составляет 390,6 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«На открытый аукцион выставлен земельный участок площадью более 3 тысяч квадратных метров под размещение спортивных сооружений массового посещения (стадион, дворец спорта, ледовый дворец) по адресу: Ангарская улица, владение 49», — говорится в сообщении.

Согласно градостроительному плану, на отведенной территории разрешено возведение объекта площадью до 6 тысяч квадратных метров и высотой до 25 метров.

«В нынешнем году на торгах за право аренды разыграны два участка под спортивные центры. О популярности «земельных» аукционов свидетельствует высокая конкуренция – за участок в Троицке боролись пять участников, за участок в Зябликове торговались 11 претендентов», — отметил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он добавил, что участок на Ангарской улице удачно расположен, находится в окружении жилых многоэтажных домов, через дорогу находится парк «Ангарские пруды».

Стартовая цена годовой аренды составляет 390,6 тысячи рублей. Срок действия аренды – три года и два месяца. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 июля. Торги пройдут 1 августа.

На ранее разыгранном участке в Троицке планируется построить спортивный комплекс с ледовой площадкой и бассейном. Часть бассейна будет расположена под открытым небом. В Зябликове инвестор собирается построить фитнес-центр.