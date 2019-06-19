РИАМО - 19 июн. На западе Москвы в рамках программы реновации для нужд переселения переданы девять «стартовых» домов в четырех районах – Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В новостройки переезжают жители 15 старых домов. Для жителей еще четырех домов на улицах Гродненская, 7 и 9, а также Красных Зорь 23 и 25 – переезд уже успешно завершен», – заявил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Всего в Западном административном округе в рамках программы реновации переселяются 1266 семей, дополнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«В настоящее время 894 семьи, то есть более 70%, заключили договоры с департаментом городского имущества. Кроме того, 35 семей приглашены для заключения договоров в ближайшее время», – подчеркнул Гаман.

По словам руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, в настоящее время в стадии строительства находятся девять жилых домов на 1144 квартиры.

«До конца года мы планируем приступить к строительству еще на четырех площадках для возведения жилых домов в рамках реализации программы реновации жилищного фонда. Кроме этого, 12 домов жилой площадью 138,6 тысячи квадратных метров на 2461 квартиру мы ввели в эксплуатацию ранее. В настоящее время в округе семь жилых домов находятся в проектировании. Проектирование по четырем объектам будет начато в III квартале этого года. С момента старта программы реновации было снесено четыре жилых дома», – уточнил Бочкарев.

Всего в ЗАО в программу реновации включено 558 домов, утверждены 32 «стартовые» площадки.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.