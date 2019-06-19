РИАМО – 19 июн. У станции метро «Ботанический сад» в Москве в проезде Серебрякова, сооружение 2А, по решению суда демонтирован незаконный комплекс по ремонту и уходу за автомобилями, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госинспекции по недвижимости.

Капитальное строение обосновалось на месте временного павильона сервисных услуг.

«По окончании договорных отношений земельный участок подлежал освобождению. По факту условия договора не были исполнены. Автотехнический комплекс продолжал функционировать при отсутствии прав на использование земельного участка. На объект владельцы самостроя зарегистрировали право собственности. Были проведены судебные разбирательства», – заявил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он добавил, что суд признал объект самовольной постройкой, а право собственности – отсутствующим, и обязал владельца самостроя освободить городскую территорию.

Решение суда владельцем незаконной постройки не исполнено, самострой демонтирован силами префектуры СВАО.

«Освобожденный земельный участок будет задействован для строительства важного объекта дорожно-транспортной инфраструктуры – Северо-Восточной хорды», – подчеркнул глава контрольного ведомства.