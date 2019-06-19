РИАМО - 19 июн. Жители Московской области по электронной почте смогут получать push-уведомления о готовности социальной карты, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Москве на ВДНХ проходит III форум социальных инноваций регионов, где с 19 по 21 июня российские и международные эксперты проведут свыше 60 лекций и встреч, которые расскажут о лучших государственных и частных практиках в сферах образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития. В деловую программу вошли пленарные сессии, дискуссии и открытые лекции.

«Следующая опция (по получению социальных карт – ред.) – это push-уведомление, то есть на почту будет приходить информация о том, что карта готова», - сказал Воробьев в ходе III форума социальных инноваций регионов.

Ранее Воробьев рассказал, что в Подмосковье благодаря внедрению электронных сервисов в систему здравоохранения удалось сократить очередь к узким специалистам в 20 раз.

Форум социальных инноваций - это крупнейшая дискуссионная площадка для обсуждения социальных проблем в России. В нем принимают участие как зарубежные, так и отечественные спикеры. Они презентуют лучшие практики.