РИАМО - 19 июн. На первом в России заводе по производству медицинских линейных ускорителей, расположенном в особой экономической зоне «Дубна», компания «Фабрика РТТ» начинает сборку аппаратов для лучевой терапии онкологических заболеваний, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Фабрика РТТ» реализует социально значимый проект по локализации на территории России технологии компании Varian Medical Systems – американского производителя медоборудования и программного обеспечения для борьбы с раком и другими заболеваниями с использованием лучевой терапии», – отмечается в сообщении.

Площадь нового завода на территории ОЭЗ «Дубна» по сборке линейных ускорителей превышает 2,3 тысячи квадратных метров. Уникальное высокотехнологичное предприятие такого уровня будет первым в России.

Предприятие возведено за счет средств инвестора и с выходом предприятия на полную мощность продукция резидента может занять до 50% отечественного рынка.

«Очень важно, что продукция будет конкурентоспособна, а ее выпуск на подмосковной территории экономически гораздо выгоднее, чем в США. Общий объем инвестиций в проект составил около 900 миллионов рублей. Планируемая выручка после выхода предприятия на полную мощность – свыше 3 миллиардов рублей в год», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В составе производственного комплекса оборудованы три сборочных поста, каждый из которых может обеспечить выпуск 20–25 аппаратов в год, поясняет заместитель генерального директора ООО «Фабрика РТТ» Дмитрий Соснов.

На базе нового предприятия в Дубне будут выпускать две модели современных аппаратов лучевой терапии, отличающихся мощностью излучения и набором функций. Это низкоэнергетический аппарат Unique и высокоэнергетический аппарат Clinac iX. Unique – базовая модель, на которой доступно большинство современных функций: портальная визуализация, радиотерапия с модуляцией интенсивности (IMRT), объемно-модулированное облучение (VMAT).

Clinac iX – основная модель и, кроме перечисленных методик, на ней доступна также радиохирургия. Кстати, это самая распространенная модель Varian – по всему миру установлено более 5 тысяч аппаратов серии Clinac разных поколений.

«Сейчас компания «Фабрика РТТ» использует комплектующие для аппаратов лучевой терапии американского производства, но уже года через два планирует наименее технологичные из них закупать у отечественных поставщиков. Оборудование будет значительно дешевле, чем существующие на сегодняшний день английские или американские аналоги», – дополнил Фадеев.

Резидент ОЭЗ «Дубна» уже получил первые заказы на ускорители, а в перспективе рассчитывает удовлетворить потребности России в высокотехнологичных аппаратах для лучевой терапии онкологических заболеваний и получить до 50% от объема заказов в рамках национального проекта. Инвестор намерен создать на новом автоматизированном предприятии порядка 20 рабочих мест.