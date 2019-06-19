РИАМО - 19 июн. Экологи Мосгосстройнадзора оштрафовали строителей на 12,5 миллиона рублей за различные нарушения экологических требований и законодательства c начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С начала 2019 года специалисты-экологи Мосгосстройнадзора приняли участие в 1290 проверках объектов строительства. За нарушение экологических требований, мероприятий по охране окружающей среды в период строительства и нарушения по благоустройству и озеленению составлено 232 протокола с наложением штрафных санкций на сумму 12,5 миллиона рублей», – отметил председатель комитета государственного строительного надзора Олег Антосенко.

По его словам, с начала года рассмотрено более 300 обращений москвичей о нарушениях экологических требований при строительстве. По всем обращениям проводились проверки, при подтверждении фактов принимались меры административного воздействия для устранения нарушений.

«Пристальное внимание уделяется выполнению работ по озеленению и благоустройству при завершении строительства. В этом году на территориях новостроек высажено более 2,5 тысяч деревьев, около 80 тысяч кустарников, устроено 30 гектаров газонов, более 15 тысяч квадратных метров цветников», – перечислил Антосенко.

Специалисты-экологи принимают участие в приемке всех завершенных строительством объектов, в том числе социально значимых, заключил председатель комитета.