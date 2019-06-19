РИАМО – 19 июн. В подмосковных Химках возбудили уголовное дело по факту угона автомобиля Hyundai Tucson почти за 1,7 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«17 июня в 21:50 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1985 года рождения, зарегистрированная по адресу: Москва, улица Большая Юшуньская, дом 10, <…> с заявлением о том, что 17 июня в период времени с 07:04 до 17:15 в Химках, на Международном шоссе <…> с неохраняемой парковки неизвестный похитил ее автомашину Hyundai Tucson 2018 года выпуска. Сумма ущерба – более 1,69 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело. Автомобиль и похитителя ищут.