РИАМО – 19 июн. В Московской области 22 июня пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, основным станет областная акция «Подмосковье помнит», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Накануне акции, 21 июня, состоится торжественная эстафета передача огня во все муниципальные образования Московской области от первого в Подмосковье мемориала «Вечного огня». Он расположен в городском округе Люберцы, был открыт 9 мая 1965 года. Ветераны ВОВ передадут огонь представителям молодежных организаций «Волонтеры Победы», «Молодая Гвардия» и других, которые 22 июня проведут в своих городах акцию «Подмосковье помнит».

«22 июня в Московской области состоится региональная акция «Подмосковье помнит». Жители городов Московской области, представители общественных и военно-патриотических движений, неформальных сообществ, члены общественной палаты Московской области зажгут более 100 тысяч свечей и почтут память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания у мемориалов и памятников участникам ВОВ», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она добавила, что акции пройдут во всех муниципалитетах региона. На мероприятиях выложат из свечей название своего города. Основной площадкой областной акции станет Можайск, где в 21:00 начнется театрализованное представление «Начало войны». Именно отсюда 22 июня 1941 года выпускники 1-й школы Можайска в полном составе вместе с директором отправились на фронт.

Масштабная памятная акция запланирована 22 июня во Фрязине. В 20:00 там состоится памятный митинг, затем на воду спустят двухметровый самолет с зажженными на корпусе свечами в память о герое войны Иване Иванове, совершившем первый самолетный таран 22 июня 1941.

В Орехово-Зуеве в 20:00 начнется театрализованная постановка «А свадьбы были на войне», затем участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» из Московской области выложат композицию из 10 тысяч свечей.

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории страны, начало Великой Отечественной войны. В этот день скорбят по всем, кто ценой своей жизни защищал Родину.