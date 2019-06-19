РИАМО - 19 июн. В Московской области благодаря внедрению электронных сервисов в систему здравоохранения удалось сократить очередь к узким специалистам в 20 раз, сообщил в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В Москве на ВДНХ проходит III форум социальных инноваций регионов, где с 19 по 21 июня российские и международные эксперты проведут свыше 60 лекций и встреч.

«Еще одна тема – это запись к врачу. У нас во всех регионах не хватает врачей. У нас была огромная очередь к узким специалистам. Благодаря тому, что каждый врач Московской области с февраля начал вывешивать свое расписание, а главный врач поликлиники видеть, как работает расписание каждого врача, мы в 20 раз сократили очередь к узким специалистам и в десятки раз - к терапевту», - сказал Воробьев в ходе III форума социальных инноваций регионов.

Он уточнил, что именно цифровизация позволяет достигать таких результатов.

Ранее Воробьев отмечал, что цифровая экономика меняет многие сферы.

«Наш парус - это цифровая экономика. В большом регионе без цифры, упрощения всех процедур в экономике и политике мы будем аутсайдерами. Тогда с первого дня мы начали внедрять все, что касается цифровых услуг. По данным Минэкономразвития, в 2018 году мы заняли первое место по цифровизации. Наша задача - дальше убирать барьеры», — подчеркивал губернатор в ходе Петербургского международного экономического форума.