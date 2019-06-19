Каждый год Москву посещают миллионы туристов, которые простаивают очереди в музеи Кремля, Большой театр и Третьяковскую галерею. Только в прошлом году в Москве отпуск провели 23,5 миллиона человек, и еще 56 миллионов заезжали без ночевки. Но для того, чтобы почувствовать дух современной Москвы, необязательно идти в самые туристические места. Для тех, кто в столице всего на один день, обозреватель РИАМО составила маршрут по местам, которые непременно стоит посетить этим летом.

Фудмолл «Депо»

© сайт rappoport.restaurant

Если вы приезжаете в Москву утром, не спешите завтракать в «Шоколаднице», отправляйтесь на завтрак в фудмолл «Депо» на улице Лесная, который как раз открывается в 10 утра. Это самый большой гастроквартал Москвы, который появился в феврале 2019 года и уже успел вызвать волну критики и любви у жителей столицы. Здесь есть и бургеры с трюфелем, и блины с камамбером, и яйца с беконом и пармезаном. В качестве напитка стоит попробовать смузи в Balifornia или матчу-латте в Soul in the Bowl.

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«Зарядье»

© Дмитрий Рудник

После завтрака езжайте до «Театральной» гулять в парк «Зарядье». По пути к парку вы сможете запилить отчетное селфи для бабули на Красной площади. Но не стоить здесь надолго задерживаться, а то вас начнут просить кого-нибудь сфотографировать или зазывать на обзорную экскурсию. Хотя москвичи уже успели побывать здесь и не очень-то любят новый парк из-за толп туристов, лучшие фото с видом на башни Кремля вы сделаете именно в «Зарядье», ведь отсюда открывается вид на Москву, которую вы все равно не успеете обойти за день. Самое красивое здесь – вид с «парящего» стеклянного моста на набережную Москвы-реки и Кремль. Если очень жарко, можно охладиться в Ледяной пещере. А вот есть на фудкорте в парке не нужно. Туда ходят одни туристы, цены завышены, а еда оставляет желать лучшего.

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Bambule и Морозовский сад

© официальная страница бара Bambule в социальной сети Facebook © официальная страница бара Bambule в социальной сети Facebook © официальная страница бара Bambule в социальной сети Facebook 1 из 3

Из «Зарядья» можно пешком дойти до Китай-города, так как это исторический центр Москвы. Лучше всего идти по Варварке, заглядывая в переулки и улочки. Обязательно загляните на коктейль в Bambule на Солянке, куда любят ходить все тусовщики Москвы за атмосферой берлинских баров. Если не знаете, что заказывать, берите аперитив – Draft Vermouth или Draft Spritz – и не будете разочарованы.

© Ольга Швенк © Ольга Швенк © Ольга Швенк 1 из 3

Если хватит сил, можно дойти до «Морозовского сада», который расположен в переулках Китай-города, в историческом районе Ивановская горка. Сад спрятался за высокой оградой и с улицы не виден. Вход в сад по ступенькам вверх с перекрестка Хохловского и Подкопаевского переулка. Когда-то из сада открывался лучший вид на Москву, но из-за плотной застройки Кремля уже не видно. И все же сюда стоит идти за атмосферой той старой Москвы, по которой так любят ностальгировать москвичи. На обратном пути можно перейти на другую сторону Хохловского переулка и заглянуть в арт-квартал «Хохловка» с граффити, ресторанами и модными шоу-румами.

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«Яма» (Хохловская площадь)

Из сада стоит дойти пешком до самого модного и скандального места в Москве – Хохловской площади, или «Ямы», почти как у Гиляровского. Это место стало модным у подростков в прошлом году, когда оно открылось после реконструкции. Площадь в виде полукруглого амфитеатра с фрагментом стены Белого города стала популярной после того, как ее обустроили по программе «Моя улица». Тогда же «Яма» завела инстаграм и стала новой достопримечательностью столицы. По вечерам здесь тусуется молодежь с пивом, вином и пиццей. Впрочем, повторять за ними не стоит: из-за жалоб местных жителей в последнее время полиция здесь проводит рейды и задерживает выпивох.

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Бранч в «Доме культур»

© официальный Instagram-аккаунт "Дома культур"

От «Ямы» стоит пешком дойти до «Чистых прудов», а оттуда доехать до Парка Горького. А если вы успели проголодаться после такой интенсивной прогулки, то идите на бранч. В Москве все помешаны на бранчах, а самые модные дают в «Доме культур» на Сретенке. Здесь их готовят то актеры «Гоголь-центра», то редакция The Village, то команда МОМА по мотивам художников современного искусства, то Музей советских игровых автоматов и пр. Будет вкусно и вам, и вашим подписчикам в Instagram. Расписание мероприятий лучше смотреть на сайте.

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Разноцветный речной трамвайчик

© Сайт мэра Москвы

Завершить день можно, отправившись на прогулку в парк Горького, и заодно прокатиться по Москве-реке на разноцветном речном трамвайчике. 10 цветных корабликов с раздвижными стеклянными крышами от флотилии «Radisson Royal» появились в Москве только этим летом, и еще не все москвичи успели их опробовать. Каждые полчаса они отходят от гостиницы «Украина» и причала Парка Горького. Во время речной прогулки вы увидите «Лужники», Воробьевы горы, Большой каменный мост, Кремль и многие другие достопримечательности столицы. Цена билета приемлемая – 600 рублей. И это точно лучше, чем томиться за эти же деньги на автобусной обзорке.