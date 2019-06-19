РИАМО - 19 июн. В Москве возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий должностными лицами таможенных органов (часть 1 статьи 286 УК РФ), сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В октябре 2018 года в регион деятельности Ступинского таможенного поста Московской области поступило свыше 21 тонны готового пищевого продукта на основе молочных продуктов и растительных жиров в адрес фирмы, являющейся эксклюзивным поставщиком продукции. Товар в последствии направили на исследование.

«В соответствии с заключением Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России руководством Ступинского таможенного поста было принято решение об изъятии и последующем уничтожении всей продукции. Однако фактически изъятый товар был уничтожен частично, а оставшаяся продукция передана для реализации», – говорится в сообщении.

В настоящее время следствие идет сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.