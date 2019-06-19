РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 июн. В подмосковных Люберцах 365 школьников устроились в трудовые бригады на все лето, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В среду он посетил гимназию №5 и пообщался с участниками одной из трудовых бригад.

«С целью организации трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в Люберцах создают временные рабочие места на базе общеобразовательных организаций – трудовые бригады старшеклассников. Ребята работают при 26 школах с июня по август. В этом году трудятся 365 учеников», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что управление образованием городской администрации работает в тесном контакте с Люберецким центром занятости населения по организации временной занятости подростков. По словам Ружицкого, они заняты косметическим ремонтом школ и школьной мебели, благоустройством школьных территорий, озеленением, посадкой и поливом растений.

Также подростки работают в школьных библиотеках, школьных музеях, готовят кабинеты к проведению ремонтных работ.

«При организации трудовой занятости подростков обеспечиваются безопасные и безвредные условия трудового процесса, не оказывающих неблагоприятного влияния на рост, развитие и состояние здоровья подростков», – заключил Ружицкий.