РИАМО - 19 июн. В многоэтажном доме в столичной Щербинке на одном из балконов произошло загорание личных вещей, пожар оперативно ликвидировали, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Была заявка по адресу: Барышевская роща, дом 22, <…> Щербинка. Там было незначительное загорание личных вещей на балконе. Площадь - около двух квадратных метров. Оперативно ликвидировано», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины возгорания.