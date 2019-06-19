РИАМО - 19 июн. Работы по модернизации спортивного стадиона «Химик» в подмосковном Чехове планируют завершить в августе, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Стадион расположен на земельном участке площадью 2 гектара в центральной части города между улицами Чехова и Дружбы. В результате реконструкции будут обновлено само футбольное поле, а также трибуны на 1186 мест.

«Стадион обладает необходимым потенциалом для того, чтобы стать значимой культурной локацией для жителей города. Здесь смогут заниматься взрослые и дети из спортивных секций, проводиться спортивные и другие массовые мероприятия», – заявил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Кроме того, в рамках реконструкции стадиона для удобства будет построена отдельная трибуна для маломобильных групп населения, универсальная спортивная площадка, площадка для прыжков длину, организована зона с раздевалками для спортсменов, инвентарные зоны для спортивного оборудования и оборудования по уходу за полем.

В рамках работ по благоустройству территории стадиона «Химик» будет выполнены работы на примыкающей территории, планируется разместить автомобильные стоянки на 40 машино-мест.

Сдача в эксплуатацию реконструируемого объекта планируется в конце августа 2019 года.